“文在寅总统就任一周年”

5月10日，在韩国文在寅总统就任一周年到来之际，他在社交网络上发布了自己的任职感言，表示“希望和平能够成为韩国的日常状态。”文总统在文中表示，“又是五月，回顾大韩民国的一年和我作为总统的一年，真的是不停向前奔跑的一年；也是韩国清算痼弊、开创正常国家的一年；是匡扶正义，抚愈伤痛和和解的一年;也是摆脱战争恐怖，实现可持续和平的一年；是成功举办冬奥会，向全世界展现国家面貌的一年;也是让所有韩国人感到自豪的一年。”过去一年，文总统的支持率稳定在约70%左右。在冬奥会举办期间，曾因南北韩联合组队问题而下降到60%，但最近在南北韩首脑会谈之后，又回升到了80%。特别是他希望和国民进行沟通的努力得到了很高的评价。然而，对于提高最低时薪等经济举措，仍有很多反对意见。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“只希望文总统再接再厉，可以继续实行为民众而治国的政策。”还有网友说：“还是能看到很多不足的部分，希望文总统继续努力。”也有网友说：“现在是很满意的，文总统加油。”



南北铁道——东海线铁路能实现吗

前不久南北韩首脑会谈时曾提到的优先连接南北铁路的问题已经初显轮廓。2006年从韩国猪津站到北韩鉴湖站的10.5公里铁路已经连接完成，但从猪津站到江陵站的韩国段104公里铁路却处于断开的状态。由于在南北韩首脑会谈时曾特别提到优先连接东海线铁路问题，因此这段铁路的复原工程已经提上议程。为了尽早让此复原工程开工，江原道政府已向韩国政府申请免去此工程的“可行性研究”。该工程的投入费用约为23490亿韩元，为了尽快筹集这部分预算，已经有人提议使用“南北合作基金”。这段铁路的复原工程从设计到竣工约需七年的时间，而该项目的推进却受到“北韩制裁”解封的制约，而且北韩一侧的陈旧铁路亦需要改良和修复。南北韩的东海线一旦完工，从釜山途经北韩，再到俄罗斯和欧洲的亚欧大陆铁路网的构建就会成为现实。该路线将比原来的海上运输路线节省约23天的时间，而运输费用也会减半，其经济效果令人期待。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“坐火车去欧洲，真的是像做梦一样。”还有网友说：“我们这些有恐高症的希望可以尽早从陆路到欧洲。”也有网友说：“虽然亚欧铁路连通是个好事，但应该不会很快实现。”



一次性咖啡杯保证金

10日，韩国政府公布了有关可回收垃圾的综合政策方针，主要内容为减少一次性用品的使用量，具体目标为到2030年为止，将塑料垃圾量减半。为此，所有大小超市将禁止使用塑料袋。为了有利于塑料瓶的回收，塑料瓶上的标签将变得更容易撕掉，有颜色的塑料瓶也将尽可能改成无色。对于一次性塑料产品使用量最多的咖啡店，韩国政府考虑引入一次性咖啡杯保证金的方案。虽然保证金还未确定金额，但以后如果退还一次性咖啡杯，将会拿到“退杯费”。如果使用瓶子，将可以享受咖啡9折的优惠。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“虽然有些不方便，但为了环境，还是要大家积极参与。”还有网友说：“希望可以尽早实施。”





