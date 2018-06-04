“闪电会面”

5月26日，韩国总统文在寅在板门店北韩一侧的统一阁与北韩国务委员长金正恩进行了“闪电会面”，这与4月27日双方领导人第一次见面仅隔了一个月，而且是一次秘密会见。在第一次会面时，文在寅总统曾表示想要访问北韩，金正恩便拉着文总统的手踏入了“北韩领土”数秒，而这次，文总统也真正实现了想要访问北韩的愿望。这次会谈的不同意义在于并不是提前约定好而去筹备的，是由北韩领导人金正恩提议并在数小时内实现的。这也打破了此前南北韩领导人之间联络不畅通的状态，为南北韩的交流打下了基础。值得一提的是，文在寅总统在此次会面中两次使用了北韩的表达方式，祝“美北首脑会谈取得成功”，而这被解读为北韩对美国的态度出现了从强硬到软弱的调整后，文在寅表示充分理解北韩立场的一种方式，也是对北韩的一种鼓舞。有些网友说：“这次真正地感受到了北韩的去核意愿，希望北韩不要在‘美北首脑会谈’上泼冷水。”还有网友说：“文总统真的很辛苦，又要去美国，又要去北韩。”也有网友说：“特朗普和金正恩真的很不省心。”



改善部队文化

据悉，韩国国防部正在推进改善部队文化的政策，从明年开始，完成一天部队任务的官兵可以自由使用手机，而且允许外出。这也是为了提高部队官兵们的生活品质，将原有的封闭型部队文化改变为自律、责任型文化。这种改变将先在一小部分范围内试行，试行的部队官兵可以将自己的个人手机保管在储物柜里，在结束了一天的训练以后，从下午6点到晚上10点自由使用。储物柜的钥匙将由个人保管，这也是为了提高官兵们的自律性和责任感。试行将从4个小范围部队开始，通过试行的结果评价，从今年8月开始，将试行范围扩大至韩国陆、海、空三军及海军陆战队的部分部队。在完善试行发现的问题以后，从明年开始，韩国所有部队将全面推行手机使用政策。然而，如果在试行阶段出现泄漏部队机密等问题，全面推行时期将会延后。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“这个时代的部队还真挺好的，可以用手机，可以外出，还没有作业要做。”还有网友说：“最终还是会改为招兵制吧？”也有网友说：“虽然不知道能不能正常管控，但大方向应该是对的。”



“年轻会长时代”

前不久，韩国LG集团会长具本茂去世以后，LG集团也开启了第四代经营时代。至此，韩国的三星、现代汽车、SK、LG、乐天五大集团均迎来了“年轻会长时代”。LG集团会长去世以后，他的独子具光谟将继任其位，独揽经营大权。而韩国的第一大企业集团三星集团也实际上完成了从第二代经营到第三代经营的过渡。2014年，三星会长李健熙病发卧床后，三星集团的经营大权实际上掌握在了其长子李在镕手中。本月初，韩国公正交易委员会正式将三星集团的总裁一职从会长李健熙改为副会长李在镕，正式确认了李在镕时代的到来。此外，现代汽车集团、SK集团和乐天集团也分别由中年会长继任，形成了韩国商业巨头的年轻领袖格局。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“不知这些巨头的世袭要进行到哪一代。”还有网友说：“希望这些年轻的领袖们可以阻断从前的“政经联合”局面，让大企业翻新出新的面貌。”





