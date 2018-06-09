“低生育率风暴”

受韩国持续的低生育率问题影响，很多民办幼儿园承受着经营困难，最近两三年内，一成新建民办幼儿园因招生不足问题而面临关闭。2010年以后，韩国生育率最高的一年是2012年，平均每个育龄妇女育有1.297名子女，当年共有48.5万新生儿出生。而之后生育率一直在下降，直到2016年，该数值降低到了1.172人。2013年，全韩国共有43770个幼儿园，因为受到新生儿数减少的影响，韩国的幼儿园每年减少1000~2000所。2016年，全韩国的幼儿园数已经减少到了41084所。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“很奇怪啊，我身边有很多妈妈都找不到可以托付孩子的幼儿园，是不是地区间的差异很大啊？”还有网友说：“国家得提供一个可以生、可以养的环境才会有人生孩子啊。”



“鲍鱼”

近期，韩国代表性的营养食品鲍鱼的价格出现了大幅度的下跌。曾经十只鲍鱼（一公斤）卖到5万韩元（约合人民币300元），而现在的价格下跌到了历史最低水平。主要原因除了鲍鱼的养殖量大大增加，还有去年未受到台风影响，致使鲍鱼的生产量又大幅增加。5年前，鲍鱼的生产量为9000吨，而现在的生产量增加了近一倍。此外，鲍鱼的消费量也并未随着产量的增加而增加。《金英兰法》的实施削弱了鲍鱼消费量的增加。而鲍鱼的实际销售价也并未因产地价格下跌而下跌，这也大大限制了鲍鱼消费量的增加。尤其是鲍鱼经过几个阶段的流通后，原来的产地价格增加了几层利润，最终卖给民众的价格就变贵了。鲍鱼的出口量自和中国“萨德”矛盾激化后就没有再改善过。鲍鱼生产量占韩国75%的莞岛地区现在正在进行大规模的促销活动。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“听说产地都很便宜，在超市还是卖的很贵，不知道谁会买。”还有网友说：“流通的过程有太多级，辛苦的活儿都由渔民来做，钱都让倒卖的商人赚去了。”



“一人一万韩元时代”

据韩国消费者院价格信息综合网站显示，韩国消费者在外吃饭时喜爱的8大食品中，有6个在一年之内有价格的上涨。4月份，首尔地区，一碗冷面的价格已经达到了8692韩元，约合人民币52元，这比去年同期上涨了9.7%。烤五花肉的价格为每200克16387韩元，比去年同期上涨了5.4%。此外，参鸡汤、泡菜汤、紫菜卷、刀切面的价格都有着不同程度的上涨。一碗炸酱面的价格平均为4923韩元，基本与去年相同，而拌饭价格下跌了0.9%。加工食品方面，以可乐为首的部分加工食品也有着价格的上涨。具体为可乐价格上涨11.9%、米饭8.1%、白糖6.8%、鱼丸5.8%。在外用餐价格从今年年初开始就有着不同程度的上涨，许多连锁店也纷纷抬高了商品价格。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“这个国家除了工资不涨，什么都在涨。”还有网友说：“物价在涨而工资不涨，叫人怎么活？”





