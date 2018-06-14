“一千亿积分”

据报道，韩国每年因种种制约条件而不能使用并最终被消除的信用卡积分高达1000亿分。韩国金融监督院准备更改相关法规，让因规模大小而不能使用的积分可以打入信用卡结算账户，变成现金。从6月开始，信用卡的积分可以以“1分”为单位转换为现金，而因加盟店停业而无法使用的积分也将可以转换成常用积分。而此前，积分转换存在着一些不方便的因素。比如无法在初始状态下变更为自动转换，积分需要达到一定规模才可转换，只可使用信用卡公司的银行账户，取消信用卡后无法使用已有积分等等。对此，韩国金融监督院将同信用卡公司一起改善现有积分制度，让用户可以更方便地使用信用卡积分。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“最开始这些信用卡公司就把积分制度弄成很难使用的状态，然后还装作可以为用户提供很多积分的样子。”还有网友说：“这样的改变真的是很积极的，支持。”



“背包客”

近日，在韩国流动人口较多的弘大入口、仁寺洞、明洞等地又多了许多“背包客”。这些“背包客”也是背着背包进行长途自助旅行的人，他们筹备旅行的方法多种多样。比如卖掉号称是手工制作的饰品或是亲自拍摄的照片，更有甚者直接坐下来行乞。近日出现在弘大附近的恩莱就在出售自己亲手制作的手链。他在7个月内已经游遍了越南、柬埔寨、泰国等五个亚洲国家，而初始资金则只有3000美元。他还称在两个小时左右时间卖掉了3个手链，赚了15000韩元，约合人民币90块钱。然而，“背包客”最近在东南亚也引起了一些社会问题，因为一些“背包客”用“虚假的故事”讨钱，或者把讨来的钱用于娱乐。从去年开始，泰国已经规定所有游客需要持有2万泰铢（约合人民币4000元）才可以获得签证。同样在去年，一个白人在越南乞讨的照片传开之后，越南坚江旅游局便发表声明禁止在越南行乞。对于西方国家来说，穷游其实是一种文化，而有观点认为，西方国家看轻亚洲国家，而韩国人也对白人相对友好，才会引来更多的西方“背包客”。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“尤其对白人友好还真的是韩国人的问题，值得反思。”还有网友说：“以后一定不会再给钱了。”



“炸鸡配送费”

近期，韩国很多炸鸡连锁店都在抱怨配送费过高的问题，一些连锁加盟店表示，他们向外卖应用或配送公司支付的配送费占据了炸鸡费用的20%以上。据悉，韩国炸鸡连锁店总部提供的新鲜鸡肉价格为5000韩元左右，加上各种食材费用，只原材料就高达7000~8000韩元。在此基础上，再加上店面租赁费、信用卡手续费、各种物业费和人工费，利润已经所剩无几。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“炸鸡属于韩国的国民外卖，所以大家都对其价格非常敏感。”还有网友说：“一定要改变加盟店辛苦、连锁店总部赚钱的这种不合理的结构。”也有网友说：“现在炸鸡已经快2万块了，已经很贵了啊，到底钱都让谁挣去了？”

