“租金引发的血案”

前不久，韩国发生了因租金纠纷而引发的暴力案件，租客与房东因租金问题出现争执，房客用钝器数次击打房东头部。首尔江南警察署以“杀人未遂及特殊伤害”的嫌疑将租客金某逮捕。从2016年开始，作为猪蹄店老板的金某就和房东有了租金上的摩擦。刚刚成为房子主人的李某告诉金某，要把月租金从297万韩元提到1200万韩元。金某未接纳房东的要求，房东便向法院起诉金某，要求其搬走，并获得胜诉。从2017年10月开始，房东12次向法院申请执行强制驱逐，但因一些保护商户的市民团体反对而未能成功。今年4月，强制驱逐最终执行，怀恨在心的金某出手将房东打伤。这次事件引发了韩国社会对城市“绅士化”的再次讨论，虽然有人指责房东提出了超出周围市价的过分要求，但也有声音认为这是以“投资为目的”的房东们的固有权利。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“虽然韩国有《租赁保护法》，但过期以后还是毫无用处的。”还有网友说：“将月租抬高三倍就是让你出去。”也有网友说：“不是所有的房东都那样的。”



“低生育率的阴影”

在韩国250个市、郡、区中，有59处没有妇产科医院，也就是说，约有四分之一地区的产妇要去其他的地区生孩子。人口为7万人的扶馀郡2013年时还有一家妇产科医院，但这家医院因为低生育率问题关门之后，5年以来再也没有出现过类似的医院。孕妇们每次看病时，都要去公州或论山等地。韩国全罗北道益山市龙东面的小学里，一年级学生只有7人。去年龙东面没有一个新生儿出生，这里找个年轻人都是一件很难的事。像这样一年也看不到一个新生儿的乡镇地区，2012年全韩国只有2个，而现在已经多达17个。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“现在人们都涌向大城市，而且还都不生孩子，妇产科医院消失是很正常的事。”还有网友说：“地区均衡发展是一个很重要的课题，照这种趋势，以后就会只剩下几个大城市。”



“厕所偷拍”

韩国政府决定投入50亿韩元的预算来整治厕所偷拍问题，政府将以全国5万个公共厕所为对象，实施定期的检查，确保其没有被安装偷拍装置。实施定期检查的这些公共厕所将被贴上“女性安全厕所”的标签，对于一般民用建筑内的厕所，如果有检查的请求，政府也会帮助实施检查。此外，韩国政府还将严打偷拍视频的传播。到本月26日，韩国政府将接受有关传播偷拍视频的举报，并动用1200人打击上传此类视频的行为。此次严打将重点打击被民众举报的视频传播者，如在色情网站、社交软件上数次传播此类视频的惯犯。今年10月，韩国警方将搭建可以自动搜集传播色情内容行为的“色情内容搜查系统”，并同美国国土安全搜查厅共同实施打击偷拍行动。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“不是只有偷拍算犯罪，看这种偷拍视频也是犯罪，这种意识要传播开来。”还有网友说：“这是大部分受害人为女性的犯罪，一定要严厉打击。”





