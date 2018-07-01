“小组赛连败”

韩国时间6月24日，韩国本土教练申台龙带领的韩国足球队在同墨西哥队举行的第二场小组比赛中，以1:2的比分输掉了比赛。自18日韩国对阵瑞典以0:1输掉比赛之后，已经连续两场输掉了小组赛，在小组内积分垫底，出线可能性非常渺茫。目前处于同组的墨西哥已经连续两场赢得比赛，共积6分，德国虽然在第一场输给了墨西哥，但在24日的比赛中，以2:1的比分战胜了瑞典，拿到了3分。瑞典则以第一场战胜韩国的比赛，拿到3分。这样一来，目前只有0分的韩国只有在第三场比赛中，以2个以上的净胜球赢得比赛，并且同时墨西哥要战胜瑞典，才有可能出线。在以上条件全部满足的情况下，还要对小组各球队的净胜球、进球数和胜负关系等方面进行比较，才能最终确定是否可以出线。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“输了两场球了，还想盼着出线吗？别痴心妄想了。”还有网友说：“是不是把出线想得太简单了，我们下一场是要面对世界第一的球队，能平就已经很不错了。”也有网友说：“两场球只犯规就47个，简直太丢人了。无技术、无战术，犯规在32强中排第一。”



“雾霾治理办法”

前不久，韩国政府决定积极采纳民众对于整治雾霾所出的各种办法。韩国泛政府雾霾研究联盟对民众提议的办法进行了专家审核，最终确定了其中的9个。那么，有哪些办法入选了呢？比如，在道路旁设置集净化滤网、植物、氧化钛等多种元素的雾霾隔离带，来减少粉尘的源头；或在小学附近分类型检测空气质量、雾霾含量等指标后，开发相应的空气净化系统，以达到世界卫生组织的标准；此外，还有在建筑施工现场周围设绿化带，或是开发一种减少粉尘的绿植系统来控制雾霾。最终确定的这些方案有机会通过和专家的讨论，成为2019年韩国的新项目。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“雾霾问题真的很严重，要大家一起努力寻找解决办法。”还有网友说：“政府还是对雾霾没有任何的解决方案。政府如果对雾霾问题有了解决办法的话，怎么可能会选用民众提出来的办法呢？”



“观光许可时段”

首尔北村是韩国比较著名的韩屋村，很多游客会来北村一览韩屋村的风采。然而，由于过多的访客影响了北村居民的正常生活，首尔市政府决定指定允许观光的时段，其余时间将禁止访客进入。来访北村的游客在2016年时就已经骤增至268万人次，而这个区域的148个韩屋里住着347位居民。他们不敢开着大门，因为只要开着大门，就会经常有一些访客突然走进来。更有甚者，有些游客会在他们的院子里“方便”，还会打破家中的罐子。因为这些不安的情绪，很多家已经装上了监控系统。还有噪音的问题，虽然居民家的大门上都贴着“请保持安静”的字条，还有区政府的职员来管理秩序，但还是没有太好的效果。随着居民的抗议声越来越大，首尔市政府最终决定只在允许的时段让游客进入北村。周一至周六的上午10点到下午5点为可访问时段，其余时间均不可进入。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“不管去哪，都不可以成为扰民的游客。”还有网友说：“我要是在那里生活，估计早就搬走了。”也有网友说：“现在的问题就是只要有人说哪里哪里好，就会有大把的人排着队过去。”





