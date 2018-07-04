“保有税”

在韩国政府表示即将修改“房地产保有税”以后，韩国房地产市场的紧张气氛在不断高涨。韩国政府相关人员表示：“这次将要发表的修改方案虽然有和财产税相关的内容，但主要内容还是有关综合房地产税的。”两周前，相关人士曾对政府正在修改的两个方向进行了讨论。2007年，韩国房地产保有税的税收达27000亿韩元，而2009年李明博政府对房地产税制进行修改，将一户一房的标准从原来的6亿韩元调整为9亿韩元。而且韩国公寓住宅及独栋住宅的公示价格仅为市场价格的70%和55%。对此，韩国政府目前有两个调整方案，一是将“公正市场价的占比”由80%每年提升10个百分点，最终实现100%；二是将住宅的综合房地产税的高阶段征税率提高至2.5%。如果真正实行上述方案的话，保有一套10亿~30亿韩元房产时，税额最多增加25.1%，而保有多于一套房产时，税额最多增加37.7%。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“对于我们没有任何房产的人来说，向多房产的人征收更多的税是对的。”还有网友说：“一定要控制房价上涨。”也有网友说：“希望不要对只有一套房产的人多征税。”



“也门难民”

前不久，500余位也门难民为了躲避战争而在韩国济州岛进行了“难民申请”。对此，韩国民众持不同的意见。韩国舆论调查公司以全韩500位成人进行的调查显示，反对收容也门难民的民众达49.1%，赞成的占39.0%，表示“不知道”的占11.9%。然而，这次舆论调查并没有包括济州的民众。有许多韩国民众对也门难民的情况有着不实的了解，比如“韩国政府正对难民提供高额援助，每月达138万韩元”、“难民增加会引起社会混乱”等。而实际上，韩国政府为“1人家庭”的难民提供的每月援助金为43.3万韩元，“5人家庭”的每月援助金才为138.6万韩元。对于难民增加会引起社会混乱的问题，实际上并没有相关数据作支撑，申请难民的人员出现违法行为就会被驱逐，因此他们犯法或犯罪的可能性较低。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“现在济州岛的外国人犯罪呈增加趋势，我们是真的害怕。”还有网友说：“当初欧洲出现这样问题的时候，我们的舆论是让欧洲接受现实，而这次轮到我们了，总不能要赶走吧？要想想人权了。”也有网友说：“这不是一个简单的问题，尤其是在我们国家。”



“狗肉文化”

继前不久韩国最大的肉狗屠宰场被强行拆除以后，韩国法院近日也作出判决称，“屠宰肉狗为非法”。虽然对此判决，动物保护团体表示坚决拥护，但也遭到了狗肉商的强烈反对。除了一些看热闹的人以外，原来的狗肉店基本上没了客人。狗肉商们认为，宠物狗和肉狗的概念完全不同，法院的这种判决是无视了韩国的原有文化，他们在韩国国会前发起了大规模的示威游行。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“现在的年轻人已经不怎么吃狗肉了，随着时间的流逝，这种文化就会消失了。”还有网友说：“那马肉怎么办？能吃吗？这种判决完全没有道理，吃狗肉本身就是我们的文化。”也有网友说：“不过吃狗肉的文化对韩国形象起到负面影响是真的。”





