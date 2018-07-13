“良心拒服役者”

良心拒服役者是指基于道德或宗教信仰原因不肯拿枪或者服兵役的人，这类人原本在韩国将面临三年以下的有期徒刑，因为他们属于“无正当原因”不履行兵役义务的情况。韩国宪法裁判所近日裁定，《兵役法》中相关条款并不违宪，但《兵役法》没有规定“替代服役制”是违宪的。韩国宪法裁判所认为，对于良心拒服役者来说，韩国并没有给他们可以替代服兵役的另外选择，这侵犯了他们的良心自由。同时，韩国宪法裁判所要求出台配套制度，保障他们的良心自由。对此，韩国国防部表示，他们将寻找一个没有可逃避兵役漏洞，且可以维持兵役平等性的方法，尽快确定相关政策。有报道称，曾经拟定过的替代服役方案很可能被用来提供给那些良心拒服役者，而选择替代服役的话，很可能要服役三年。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“看来以‘良心拒服役’为借口逃避兵役的年轻人又要增多了。”还有网友说：“替代服役的时间要尽可能增加，才可以防止有人利用这个制度逃避兵役。”也有网友说：“尊重韩国宪法裁判所的裁决。”



“韩国山寺”

山寺在韩国是指韩国山地里面的寺庙，是1000多年来传承了韩国佛教文化的重要载体，韩国的山寺中，有7处成为了韩国新的联合国教科文组织世界文化遗产。前不久，联合国教科文组织世界遗产委员会在巴林首都麦纳麦召开第42届会议，将韩国申请的“山寺”列入了《世界遗产名录》。从1995年被列入《世界遗产名录》的石窟庵·佛国寺、海印寺藏经板殿、宗庙开始，一直到2015年的百济历史遗迹区，此前，韩国已有12处自然景观及历史文物建筑被列入《世界遗产名录》，加上此次新被列入《名录》中的山寺，韩国共有个世界文化遗产。联合国教科文组织已要求韩国制定完善山寺建筑的综合管理方案以及今后游客增加的应对措施。此外，以后韩国要在被列入《名录》的山寺附近进行建设行为，需要和世界遗产委员会协商。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“真的很高兴，韩国的美丽得到了世界的认可。”还有网友说：“祝贺申遗成功，希望以后有更多的文物建筑载入《世界遗产名录》。”也有网友说：“希望可以让更多的人了解韩国文物建筑有多么优秀。”



“中年考试”

“中年考试”其实是韩国对“国家房地产中介师认证”的一种叫法，而这种以前人们只有中年以后才会从事的职业，现在很多10几岁到30几岁的人已经开始备考了。上个月29日，韩国国土交通部发布的数据显示，报考第28届“国家房地产中介师认证”资格证的人中，20岁到39岁的人为78245人，占全部考生的38%，而10几岁的考生也从以前的143人激增到了600人。据推测，这种变化是源自人们对社会就业情况的不安，人们希望尽早为养老做准备。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“公务员、大企业、国家认证资格证，这是一个大家的目标都一样的社会。”还有网友说：“应该为年轻人开启各种各样的就业渠道。”





