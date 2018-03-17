《漫话国乐》 献给青蛙 / 燕子路程记 / 春舞

6日是农历24节气中的第三个节气-惊蛰，标志着仲春时节的开始。古人认为，每到农历2月，气温回升较快，渐渐有春雷萌动，惊蜇的意思就是天气回暖，春雷会惊醒蛰伏在地下冬眠的动物。



天上打雷是即将下雨的信号，经过寒冷又漫长的冬季后下起濛濛春雨，除了冬眠的动物被惊醒之外，满山遍地的草木都会发芽，这时农夫们也开始忙着准备农活儿了。朝鲜王朝末期的著名学者蔡之洪写了一首诗，描写了惊蛰的景象：

“阳长已过半，

乾坤淑气回。

雷声惊百蛰，

万户一时开。”



（音乐1: 개구리에게 / 안은경 피리 3:23）



过去，每逢惊蛰之际，新闻节目会报道有人不小心吃了癞蛤蟆的卵后遇到生命危险的消息。韩国古时候有一种说法，惊蛰之际，青蛙卵是一种补品，但是有人因分不清青蛙与癞蛤蟆的卵而遇到危险。古时候粮食缺乏，药品也很珍贵，因此人们也许想借青蛙卵补充营养。



惊蛰期间，在气候温暖的南方地区越冬的燕子就开始准备离开了。接下来请大家欣赏的是盘索里《兴夫歌》中的“燕子路程记”，这一段描写了燕子从中国江南地区飞回兴夫家的历程。

（音乐2: 제비노정기 / 오정숙 소리 10:49）



韩国人经常说“물이 올랐다”，直译为“水分升涨”，指有人的经济情况好转或实力日臻成熟的意思，这一说法还用来比喻春季水分上到树枝或树干上，此前干枯而容易被折断的树枝吸收水分后会变得胀鼓鼓的，令人体会水带来的生命力。

（音乐3: Spring Dance / 그림 3:40）



《欣赏曲目》

（1）《献给青蛙》(개구리에게 / 안은경 피리 3:23)/笛子-安恩卿

（2）盘索里《兴夫歌》中“燕子路程记”(제비노정기 / 오정숙 소리 10:49)/吴贞淑

（3）《春舞》(Spring Dance / 그림 3:40)/The 林