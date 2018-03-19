《漫话国乐》 公无渡河歌 / 化为蝴蝶 / 金达莱花

《公无渡河歌》是韩国国乐中最古老的歌曲，虽然创作时期不明确，然而中国后汉时期有文献记载称，这首歌至少是古朝鲜也就是约两千年前创作的。



《公无渡河歌》曲子哀婉动人，背后的故事更是扣人心弦。相传两千年前，有一个名叫霍里子高的水丁，有一次，他在划船巡视河堤时目睹了奇怪的场面。他发现有个神智疯癫、蓬头乱发的白发老人提了个酒瓶，跌跌撞撞地在堤岸上行走，这时，霍里子高又发现一位妇女从老人的后面紧紧追过来，边跑边喊不要过去。可是喝醉了的老人不顾一切强行渡河，说时迟那时快，老人掉进了滚滚河流中，可怜的老妇人哭哭啼啼到了河边，一边吟唱一首哀婉动人的歌。，一边跟着老人跳进了河水。

“公无渡河，

公竟渡河。

坠河而死，

当奈公何……”



霍里子高回到了家，把刚才发生的事情向妻子丽玉诉说了，还把那首格外悲伤的歌唱给妻子听，丽玉听着听着也失声哭了。丽玉是个懂音乐的人，走到屋外，望着河水，边弹箜篌边唱这首歌。左邻右舍听到了这首悲哀的歌曲，全都感动得留下了眼泪。

音乐1:《公无渡河歌》/作曲-元溢（音）、女高音-李太媛（音）



《公无渡河歌》原曲的旋律已失传，但其故事却被记录在中国汉代蔡邕编纂的《琴操》一书中，并流传至今。《琴操》是介绍中国早期琴曲作品最为丰富的著作，这说明韩国古朝鲜时期的歌曲也在中国广为传唱。《公无渡河歌》这首歌在箜篌的伴奏下吟唱，在中国称为《箜篌引》。



箜篌是一种弹拔弦鸣乐器，形态类似西方的竖琴。古代有竖箜篌和卧箜篌等多种分类。在新罗时代创建的上院寺有一个梵钟，梵钟的表面刻有女仙飞天弹奏箜篌与吹奏笙簧的形象，楚楚动人。接下来，请大家欣赏由李起卿（音）作曲、箜篌演奏家曹宝妍（音）演奏的箜篌乐曲《化为蝴蝶》。

音乐2:《化为蝴蝶》/作曲-李起卿（音）、箜篌-曹宝妍（音）



古人相信人死后其灵魂也会化为蝴蝶。也许刚才介绍的老夫妇的灵魂死后也会化为蝴蝶，自由奔放地在天上飞舞。



时至如今，箜篌的奏法早已失传，只有乐器流传下来。令人感到欣慰的是，近年来曹宝妍等几位艺人致力于改良乐器与创制奏法，并发表了箜篌乐曲，给传统乐坛注入了活力。



最近从南部地区渐渐传来报春使者春花开放的消息。一说到春花，韩国人大都会联想到韩国著名诗人金素月的代表作品《金达莱花》。这首诗的内容与刚才大家欣赏的《公无渡河歌》一样哀婉动人。

“当你厌倦我

将要离去

我会默默地任你离去

江边那满山绚烂的

金达莱花

我会掬来一捧撒在你离去的路上

请你一步一步

走在撒下的花瓣上

徐徐地碾着离去

当你厌倦我

将要离去

我宁死也不会落泪。”

节目的最后，请大家欣赏由金大成作曲、姜权珣献给大家的歌曲《金达莱花》。

音乐3:《金达莱花》/作曲-金大成、姜权珣





