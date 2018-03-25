《漫话国乐》 兴夫歌 / 兴致打令 / 回忆

300年前的朝鲜王朝末期，人们认为只有属于社会最底阶层、出身卑贱的戏子才能表演盘索里。当时，全罗北道完州有一个名为权三得的贵族家庭子弟，这位公子对读书毫无兴趣，却被盘索里迷得如痴如醉，天天学唱。但在当时那样的社会氛围中，父母与宗家人对此大发雷霆，认为权三得丢了宗家的脸，并宣布用草席把他卷起来施杖刑予以惩罚。这种刑罚如果过度甚至还会致死，可见当时的社会，比起人命，贵族家庭更重视体统与面子。



权三得眼见自己即将被活活地打死，就向宗家人求情，让他受罚之前唱一小段盘索里。宗家人也于心不忍，于是就给了他一次机会，结果权三得的歌喉触动了宗家人的心，最终被免于处罚，而是以赶出家门来代替。从此，权三得全身心地投入到国乐中，最终成为闻名遐迩的名唱，其名声流传至今。



权三得钻研盘索里，生前还创制了一种独特的唱法，幽默诙谐地表现吞吞吐吐、漫不经心的行动。如今，国乐家以该唱法表演盘索里时都会公开这是权三得名唱创制的唱法，以向故人致以尊敬与感恩之情。

{音乐1:盘索里《兴夫歌》中“孬夫去捕捉燕子”/吴贞淑}



在朝鲜王朝时代，宋兴禄名唱素有“歌王”的美誉，名声远扬。他年轻时，有一次在大型宴会上献艺，表演结束后，在场的人都对宋兴禄的表演拍手叫好，高声欢呼，可一名艺妓的反应却不冷不热的。宋兴禄觉得好奇，便私下问艺妓，这位名叫孟烈的艺妓回答道：“您善于唱歌，可唱的还不够好。”对于妓女的评价，宋兴禄名唱很伤自尊心，于是他更加刻苦努力，最终用歌喉打动了孟烈的心，两人还喜结连理结为夫妇。后人认为，孟烈对宋兴禄名唱登上“歌王”的宝座起到了重要的作用。然而，当时的艺人为了谋生，辗转各地表演，很难定居一个地方。相传，有一次宋兴禄名唱有一段时期到外地去表演，比预期晚了几天回家。孟烈因此而火冒三丈，气得离家出走。宋兴禄名唱眼看太太离家出走，还没来得及跑出去追太太，歌声先脱口而出了。

“孟烈啊，孟烈啊，好走吧。

你离开我，把情也带走吧……”

有趣的是，孟烈在门外听了丈夫哀婉动听的歌声，就心软调头回家了。当时宋兴禄唱的曲调也通过南道杂歌《兴致打令》流传下来。

{音乐2: 南道杂歌《兴致打令》/安淑善}



林芳蔚名唱也有一段脍炙人口的爱情故事。日本殖民统治韩国时期，林芳蔚凭借盘索里《春香歌》的一段“蓬头乱发”一举成名。林芳蔚名唱在传统乐坛被誉为“浪漫主义者”。他有一个心爱的女人，叫珊瑚珠，两人一见钟情，坠入爱河。林芳蔚为了与珊瑚珠一起生活，曾有两年的时间远离乐坛。后来林芳蔚发现自己的歌喉与唱功都不如以往而受到冲击，为了独自到山上练歌，林芳蔚跟珊瑚珠一句话也不说便离家出走。可怜的珊瑚珠到处寻找情人而罹患重病，她发现自己即将离开人世，好不容易找到了日思夜想的情人，却被在洞窟里练唱的林芳蔚无情地拒见。珊瑚珠的病情危在旦夕，深感惋惜的朋友就去劝告林芳蔚回家为情人送终。听到消息的林芳蔚下山回到珊瑚珠的身边，但已经来不及了。林芳蔚名唱就抱着情人奄奄一息的身躯唱起短歌，歌声犹如痛哭流涕，表现出了不能挽回时光而悲痛欲绝的心情。

“前山也层层叠叠，

后山也层层叠叠。

你的灵魂朝向何处？

黄泉在哪里，

你以为那么容易去吗？”

{音乐3:《回忆》/ PURI乐队、钢琴-郑在溢（音）}

