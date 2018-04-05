《漫话国乐》 旌善阿拉里/ 五百年 / 江原道阿里郎 / 阿里阿里

民谣一般指古人创作的古代歌曲。令人感到惋惜的是，随着时间的流逝，民谣等传统音乐渐渐失去生命力，被人们视为过时又陈旧的老歌。但有一种民谣却越来越受欢迎，还继续不断地创新，那就是《阿里郎》。



《阿里郎》被誉为“韩民族的歌”，耳熟能详，无论在世界何处，《阿里郎》都使韩民族团结一致，心心相连。《阿里郎》的旋律哀婉动听，扣人心弦，当人们悲哀时，唱歌会唱得悲伤，高兴时，唱歌会唱得尽兴，而且不同年代的人也会以不同的情感来演唱这首歌曲。由于《阿里郎》不分男女老少、不分国籍都能轻易地跟着哼唱，具有多样性与历史性，因此2012年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产。



目前在韩国流传着很多版本的阿里郎，其中历史最久的是《旌善阿里郎》。江原道旌善坐落于崎岖坎坷的深山幽谷，犹如其地理特性，旌善阿里郎也描写了普通老百姓度过的崎岖坎坷、充满爱恨的人生。

{音乐1:《旌善阿拉里》/ 金炳基、朴敬媛（音）}

虽然没有文献记载《旌善阿拉里》的起源，但很多学者推测这首歌起源于朝鲜王朝初期。高丽王朝灭亡后，高丽的贵族强烈反对朝鲜王朝建国，于是脱离世俗，隐居江原道旌善的深山幽谷之中。隐居时，有人写诗重温过去与思乡情怀，这首诗广为流传，渐渐演变成民谣《旌善阿拉里》。有的学者则认为这首民谣到了19世纪才广为传唱。其实民谣不是在短时间内创作出来的，无论从何时起传唱，曲子里都蕴含着日积月累的岁月、地方的历史与老百姓的人生故事。



江原道地区山势险峻，也许是受其影响，在这里流传下来的民谣，其曲调也委婉曲折，哀婉动听。最有代表性的民谣就是《五百年》了，由实力派歌手赵容弼演绎的版本非常有名。

“在充满怨恨的人间，

无情冷漠的情人啊，

留情人走潸然泪下。

被青春糟蹋的爱情，

哭着哭着朝向何处？”

{音乐2:《五百年》/ 全英朗（音）、Prelude}

江原道地区还流传着一首欢快的阿里郎《江原道阿里郎》。这首民谣与其他版本的阿里郎有一个明显的不同，是以峨茂里长短为主，峨茂里长短以10拍为一个长短，这10拍再分成5拍与5拍，每5拍以2拍后3拍的节奏连续下去，因此跟着节拍唱歌并不容易。由于节奏独特，也受到外国音乐家的关注。

{音乐3: 《江原道阿里郎》/《阿里阿里》：作曲-池源硕（音）、韩元音室内乐团/编曲-皮特·戴奥}

