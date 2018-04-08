《漫话国乐》 花蕾歌 / 梦想常青松林 / 祭奠

韩国有一句俗话说：“在清明节死或寒食节死都差不多”。清明是24节气中的第五个节气，意味着天空渐渐清朗明媚，大约在每年阳历4月4日至6日。现在的寒食节虽然其节日气氛已大为褪色，可古时候，寒食节与春节、中秋节、端午节一并是韩国四大传统节日。寒食节流传着一些传统习俗，祭奠祖先，上祖坟扫墓。寒食是从一年中夜晚最长的冬至算起的第105天，每年阳历大约也在4月4日至6日，由于每年的清明节与寒食节在阳历上经常相差一天或是同一天，所以有了“在清明节死或寒食节死都差不多”的说法。



今年的清明节是4月5日，6日是寒食节。每年到了这个时候，万象更新，大地充满了生机，那么古人为什么将这些生气勃勃的节气、节日与死亡相提并论了呢？这可能是因为人们在清明节或寒食节那天上祖坟祭祀、扫墓的关系吧。

{音乐1: 《花蕾歌》/金容宇}

《花蕾歌》的开头是这样的：“金达莱花开了，布谷鸟也跟着鸣唱，采荠菜的姐姐们正在采新春。”据说，古时候在济州岛传唱的这首歌的开头歌词则有些不同：“花谢了，花谢了，春天树上的花蕾凋谢了。”美丽盛开的花谢了后结出果实，这首歌一边歌颂春日的美妙，一边期待秋季的收获。



4月5日是韩国的植树节。韩国的国土面积中70%是山地，古时候无论是楼房建筑，还是取暖都得靠木材，因此山上的树木被采伐后剩的并不是很多。韩国的植树节起源于日本殖民统治时期的1910年，植树造林活动也是从那时开始的。韩国光复后，山林面积剧减至五分之一，据说这是因为日本大量砍伐树木所导致的。加之几年后发生6.25韩国战争，山林再次受到严重的破坏。当时，难民为了做饭与取暖，军队则为了作战乱砍树木，这样国土很快荒芜了。战后，政府与各界为植树造林作出了多方面的努力。时至如今，无论走到哪里，都很容易看到茂密的山林，韩国的植树造林活动也获得了国际社会的高度评价。

{音乐2: 《梦想常青松林》/作曲-刘美英、玄琴-张恩仙（音）}

松树是韩国山区最常见的树种。韩国国歌的第二段歌词以松树比喻了不屈不挠的民族精神：“南山上的松树犹如披上铁甲，即使有大风大浪，也改变不了我们的气魄。”



位于首尔市中心的南山上本来也有很多松树，令人感到惋惜的是，由于空气污染日益严重，松树的数量正在逐年减少。刚才大家欣赏的《梦想常青松林》蕴含着广大民众的祈愿，希望各地的松树常青，天长地久。



韩国把植树节定为4月5日与朝鲜王朝的宫廷活动有着密切的关系。当时，春季有一个习俗叫“亲耕”，国王亲自下田犁地做示范，同时鼓励老百姓务农，那一天刚好在清明左右。



清明是一个充满生命力的节气，这时候，农夫们不仅开始下田干活，还一起感怀祖先的恩惠，上祖坟扫墓，祭奠祖先等，古人就是这样，在大自然的陪伴下过着感恩的生活。

{音乐3: 《祭奠》/池花子}