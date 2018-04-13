《漫话国乐》桌子就是桌子 / 墨香 / 水里斋

有一位男士对日复一日、单调又乏味的生活感到厌倦。他虽然每天都期待会有什么变化，但度过的仍然是平凡的一天。



有一次，他在房间里左思右想，心想：一样的桌子，一样的椅子，一样的睡床，一样的照片。我把桌子叫桌子，照片叫照片，睡床叫睡床。为什么要这样命名呢？为什么不把睡床叫作照片呢？想到这里，他觉得今天与昨天相比有了点不同，便开始给眼前的事物起不一样的名字，睡床被叫作照片，桌子叫地毯，椅子叫钟表等等……一开始他觉得这样做还挺有趣的，可随着时间的流逝，后来竟然忘记事物的原名，甚至还听不懂别人讲的话。更大的问题是，没有一个人听的懂他说的话，从此，他渐渐开始闭嘴不讲话了。这是瑞士著名作家彼得·比克塞尔的经典代表作品《桌子就是桌子》的主要内容。韩国也有同名乐曲。

{音乐1: 《桌子就是桌子》/作曲-李泰元（音）、玄琴-许允贞}

或许有人会说，事物名称还有什么了不起的。但是千万别小看名称，名称不同，名分也会不同，有时候只因为名分出错，就会天下大乱。《论语》中就有这样的故事。有一次，子路问：“卫君待子而为政，子将奚先？”意思是说，卫君等待师父从政，师父最先想做什么？孔子曰：“名不正，则言不顺；言不顺，则事不成；事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴，则刑罚不中；刑罚不中，则民无所措手足。故君子名之必可言也，言之必可行也，君子于其言，无所苟而已矣。”在这里，孔子尤为强调名分的重要性，君子一定要定下名分，必须能够说得明白，说出来一定能够行得通。君子对待自己的言行是绝对不能马马虎虎的。



犹如君子的名分，古代的书生喜欢在自己珍惜的物体表面刻上其意义，有空读它，时刻调节自己的心态。高丽王朝时代的著名文人李奎报在自己的砚台上刻了这样的名言：“砚台啊，砚台啊，你虽小，但这不是你的耻辱。你虽然只有半点小坑 ，但可以写下我的雄心壮志。”不难想象李奎报用砚台精心磨墨、提笔写文章时会抱定怎样的心态，其文章的含义也一定会与众不同。

{音乐2: 《墨香》/作曲-林俊希、玄琴-具教林（音）等人}

书生在物体上刻下的内容叫作“铭”。古时候，文房四宝--笔墨纸砚是书生等文人墨客的书房中必备的四件宝贝。当用文房四宝写文章感到厌倦时，书生就会拿出玄琴，弹一首乐曲来调节心态。可见对于书生来讲，玄琴不仅是乐器，更是心灵知音。古人还会在玄琴的共鸣箱上也刻下名言，称为“琴铭”。



朝鲜王朝的著名思想家李珥也留下了这样的琴铭。

“萧萧孤寂的梧桐树，

冷冷的古音啊。

拨弄一下琴弦耳朵叫醒，

拨弄两下琴弦心灵净化。

无弦过于清淡，

曲调复杂过甚，

吾怀里抱着玄琴，

但谁会了解吾心？”

活在孤寂的人间，没有人知道自己的雄心壮志，只有玄琴是心灵伴侣，从中可以感受到这位著名思想家对心灵知音玄琴的感激与身处人世的凄凉。

{音乐3: 《水里齋》/作曲-郑大锡、玄琴-郑大锡}