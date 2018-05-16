《漫话国乐》 步虚子 / 还入 / 千年万岁

现代人听了宫廷音乐大都觉得大同小异，然而，宫廷音乐实际上分为雅乐、唐乐与乡乐三种。雅乐与唐乐是早在高丽王朝时代从中国传入的，乡乐才是韩国的传统音乐。雅乐又名文庙祭礼乐，这是祭奠孔子与儒学家时演奏的音乐。唐乐通常在宫廷的宴会中表演，虽说来自中国，但陪伴韩民族已有一千年以上的历史，在漫长的岁月中发生了一些变化，音乐变得更加丰富，而且更多地反映了韩民族的情绪。《步虚子》是人类历史上持续时间最长、流传最广的一支乐曲。当初从中国传入高丽王朝时本来有歌词，随着时间的流逝，歌词早已失传，如今作为管乐合奏曲演奏。令人感到鼓舞的是，在后人的努力下，根据古代乐谱复原了歌词，因此偶尔也会表演有歌词的音乐。

{音乐1: 《步虚子》/国立国乐院正乐团 }

《步虚子》意味着在空中步行，只听曲名，有人会推测这首乐曲与道教有关，但是经过复原的汉字歌词发现这首乐曲描写的是国家的太平盛世。其歌词是这样的：

“天门海日先红，

绛纱玉斧

瑞气怡融

承天嘉

奏天乐

金凤银鹅一丛丛

扬兰茞

舞回波

细细柳

澹澹风

九重春色蹯挑宴

罗衫叶叶舞一遍

再三陈三愿

一愿圣寿无疆

二愿朝野清晏

九如颂

岁岁年年

此杯献。”



《步虚子》有一个特点，犹如有覆歌的歌曲，后半部反复演奏，这一部分叫作“还入”。

{音乐2: 《还入》/伽倻琴-金静子 }

据说当初有人试图只演奏《步虚子》的后半部“还入”，觉得很不错，从此国乐家开始纷纷给“还入”创作多样的曲调。比如，将还入升高一个音组，称之为《上还入》又名《颂九如之曲》。还有，为了加以区分，把原来的《还入》改名为《下还入》。《上还入》再经过变奏诞生了新的音乐，叫《千年万岁》。这首乐曲由界面调还入、两清还入、羽调还入三个乐章组成。有时候只演奏一个乐章，有时在演奏《灵山会相》等乐曲后接着演奏。由于旋律欢快，经常在古装剧中作为宴会音乐登场，人们耳熟能详。

{音乐3: 《千年万岁》)/编曲-李相奎、KBS国乐管弦乐团 }