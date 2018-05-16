《漫话国乐》 兴夫去官衙借粮食 /祈愿美好世界 / 赏花

在盘索里《兴夫歌》中有一段描写了兴夫去官衙借大米的事情。古时候，村子的官衙实施一种叫“还谷”的济贫活动，就是给贫困户借粮食。兴夫出身家境富裕的贵族家庭，直到结婚成家度度过了游手好闲的岁月。后来被哥哥孬夫赶出家门，兴夫面临了今生最大的危机。兴夫深感迷茫，不知道今后怎样过日子。兴夫之前从来没有干活挣过钱，也没什么本事，给人家跑腿也不能收正常的工钱，所以他只好卖掉衣服用来贴补家计。可当衣服卖光了，家里没吃的，子女就开始常常挨饿，这让兴夫夫妇非常痛苦。有一天，兴夫看到太太左一声长叹右一声长嘘，就不顾面子去官衙借粮食。



兴夫难得外出着装要得体，但看到纱帽还是长袍、布袜，没一个是健全的。兴夫只好穿着打满补丁的衣服，有气无力地走出家门。兴夫那寒酸可怜的神态，想必任何人看了无不为之心酸的。

{音乐1: 盘索里《兴夫歌》中“兴夫去官衙借粮食”/ 吴贞淑 }

兴夫虽然家境贫寒，可他有贵族的自尊心。但是站在官吏面前，唯恐得罪官吏借不到粮食，他就变得卑微了。为了挣钱，他还替别人挨打，当他得到替罪羊的代价5两钱时，他的心情犹如得到全世界似的。古时候，杖刑尤为残酷，受罚后有的人会生病，有的甚至会死亡。但是富人家与有权势的贵族就不同了，他们可以花钱买人替自己受罚。兴夫极度缺钱，又没有的活儿可以做，就只好替别人挨打。这可是血汗钱啊，可兴夫想到有5两钱马上可以填饱家人，还高兴地翩翩起舞。



据说古人最喜欢听的声音有两种，给稻田灌水的声音与孩子吃东西的声音。后者可以说是天下父母的心，给子女吃的，父母都会深感幸福，眼见孩子酣睡，做父母的想把全世界送给孩子也觉得有嫌不足。

{音乐2: 《祈愿美好世界》/作曲-柳恩仙、姜权珣 }

古代有一种习俗叫“高丽葬”。古时候，家境贫困的老百姓整年不停地干活也很难吃饱，于是把家里病弱的老人背上高山遗弃掉，等老人死后埋葬。迄今虽然没有发现古代文献中的相关记载，然而韩国流传着几个口传的故事。



相传，一个儿子把年迈病弱的母亲背上山。在上山途中，母亲看破儿子的心理，唯恐儿子回家时迷路，母亲就在途中摘树枝作为记号，让儿子循着路上的记号回家。儿子知道母亲的意图后深受感动就背起母亲一起下山回家了。

{音乐3: 《赏花》/张思翼 }