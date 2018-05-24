《漫话国乐》 回心曲 / 和请 / 报念

《回心曲》是韩国老一辈最喜爱的国乐之一。《回心曲》又名《悔心曲》，具有回顾过去，改过自新的意义。这首歌描写了刚过世的人站在灵魂的立场劝告在世的人：父母生前为子女无私奉献，人生是短暂的，在世时要感谢父母的养育之恩，孝敬父母。这首歌的歌词是这样的：

“父母养育之恩

冬天怕我受冷，夏天怕我受热

不惜重金把我精心养育长大

可我不懂事又不知养育之恩

人生苦短，如草露一去不复返

健康的人也会突然生病

当我罹患重病时

求救的人只有母亲啊。”

{音乐1: 《回心曲》 /安翡翠}

《回心曲》本来是寺院的法会中表演的音乐。以前在寺院举行法会时，僧侣献唱佛教音乐“梵呗”，但是其歌词都是汉字或梵语，而且唱歌时把歌词拉长，一般人很难理解其内容，因此法会接近尾声时，僧侣再以韩国语翻唱，叫作《和请》，又名《回心曲》。《和请》指点众生为人处世的道理，其歌词按照场合与情况而有所不同。比如祭奠祖先时，《和请》的主要内容为孝顺。当父母过世，子女都会后悔父母在世时没有尽孝，因此僧侣献唱《和请》时，作为子女的大都会潸然泪下。后来，经过民间艺人的翻唱成为广为流传的《回心曲》。



不信教的人认为佛教很难懂，但是只要听了《和请》就会发现佛教不是很难懂的宗教。

“帆船要度过生死苦海

不念佛就不能渡海

念佛其实没什么

善心也是念佛

好心也是念佛

孝敬父母也是念佛

家庭和睦也是念佛

爱护家人也是念佛

兄弟友爱也是念佛

不贪心施舍也是念佛。”

{音乐2: 《和请》/ 松岩僧侣}

直到高丽时代，佛教一直作为国教非常盛行。但是到了朝鲜王朝时代，佛教的情况发生了巨大的变化，不仅受到国家的迫害，僧侣也不能随意进出都城，使得寺院面临了危机。这时，民间的流浪艺人团体挺身而出，代替僧侣进城收集人们施舍的物品。从此浪迹天涯的艺人在寺院的帮助下展开活动，他们在广场等地进行杂技、唱歌等表演后请观众施舍，将施舍的物品与金钱交给寺院。艺人团体与寺院互补互助，这样艺人也很自然地掌握了佛教音乐。从佛教的立场来看，艺人表演佛教音乐具有传教效果。从国乐的立场看，艺人表演具有意义的佛教音乐进而丰富了韩国的传统艺术领域，对双方都有好处。



《报念》是“报施念佛”的缩略词，这是南部地区的流浪艺人团体在表演开头献唱的歌曲，祈求人们积德行善，给菩萨施舍，必会国泰平安，安居乐业。

{音乐3: 《报念》/ 金秀妍等人}

