《漫话国乐》从傍晚直到凌晨 / 花芬啊 / 盐贩子 / 小船

现在很多人喜爱奚琴这一民俗乐器，不过在古代，人们对奚琴的评价是比较刻薄的。古代的弦乐器以伽倻琴与玄琴为主，只有伽倻琴等弹拨琴弦的乐器受到乐坛的重视，得到人们的喜爱。古人认为用琴弓擦弦的奚琴的性质与其他弦鸣乐器不太一样，而且奚琴也不是竹制、口吹的管乐器，既不是弦乐器也不是管乐器，所以称奚琴为“非丝非竹”。并且古时候的乞丐还拉着奚琴讨钱，因此有的人还俗称奚琴为“乞丐嗡嗡”，由此可知古人不太看好奚琴的音色。但奚琴有很多优点，它的形制不仅便于携带，还以手指拉弦的压力调音，可以机动灵活地演奏各种曲调。随着时代的变迁，乐器的角色也发生了变化。想必古人万万没想到时过境迁，奚琴会成为最受欢迎的民俗乐器。

{音乐1: 《从傍晚直到凌晨》 / 作曲-李俊浩（音）、奚琴-郑琇年}

《从傍晚直到凌晨》可以说是到了现代最初散发奚琴魅力的乐曲，描写了在白雪皑皑的雪岳山过夜后迎来凌晨天亮时的感动。后来，作为电视剧的背景音乐广为人知。这首乐曲收录在1997年发布的传统乐队슬기둥的专辑里。슬기둥是20世纪末亮相的人气传统乐队，凭借耳熟能详的现代国乐深得众人的喜爱，对推广现代国乐起到了重要的作用。



直到日本殖民统治韩国时期，国乐的命脉还能延续下去，可是韩国解放后，西方文明大举涌入韩国，从此国乐渐渐受到人们的冷落。国乐再次受到人们的关注是在70年代末，以大锣等四种打击乐器推出的国乐节目-四物游戏引起了年轻人对国乐的兴趣。当时，韩国大学生反对独裁政府而展开的民主化运动愈演愈烈，大学生与市民团体喜欢在示威与集会中表演四物游戏、面具舞等传统艺术表演，以此营造氛围，吸引众人的目光。



슬기둥成立于1985年，致力于推广新颖又现代化的国乐，受到年轻人的欢迎。据说乐队本来是为了在以青少年为对象策划的国乐节目中表演而临时组织的。当时队员都是20出头的年轻人，他们登台献上迎合年轻一代的现代国乐而引起热烈反响，此后干脆成立了乐队。乐队迄今发布了《山鬼怪》、《献给春雨》、《青蛙鸣叫》等很多悦耳动听的作品，深受人们的欢迎。

{音乐2: a.《花芬啊》/作曲-蔡治成（音）、姜浩中。

b.《盐贩子》 /作曲-曹光宰（音）、朴英溢（音） }

自上世纪80年代后期到90年代初， 슬기둥发表了很多大众化的现代国乐，其中一些作品还成为电视剧与电影的插曲与背景音乐并广为人知，使人们沉浸在现代国乐的魅力当中。



在同一时期，与슬기둥乐队一道为国乐的大众化作出努力的国乐家还有金永东。金永东本来是大笒演奏家，且善于作曲，他作曲的《草原》、《山行》、《朝向三浦的路》等歌曲深得人们的喜爱。由于슬기둥与金永东在同一时期携现代国乐展开活跃的活动，因此将他们混为一谈的人也不在少数。

{音乐3:《小船》/作曲-金永东、李仙姬}