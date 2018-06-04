《漫话国乐》潇洒园 / 十二栏干 / 赤城歌

最近韩国天气已渐渐炎热起来。在酷热的夏日，坐在绿荫下的亭子中倾听溪水的潺潺水流声，可以说是最理想的消暑解热方法了。



在韩国，凡是山清水秀的地方都很容易看到亭子，其中最有名气的是潇洒园。潇洒园坐落于全罗南道潭阳，作为朝鲜王朝时代首屈一指的园林，除了保留着茂密的竹林等原始的自然景观外，还汇聚了一些具有不同功能的楼亭等建筑。经过茂密的竹林走进潇洒园，您会发现园林中好几个楼亭忽隐忽现，如入口处的茅亭、闻名遐迩的光风阁与霁月堂等等。

{音乐1：《潇洒园》/大笒-元长贤 }

很多人认为园林与庭园差不多，其实两者有着明显的差异。庭园是人工营造的花园，园林则保留原始的自然景观，让人们更贴近自然。虽说是同样的汉字文化圈，但中国人与韩国人更偏爱园林，日本人则更喜爱庭园。



亭子除了供人休息、避雨或乘凉外，主要设在适合欣赏周边风光的地方。比亭子规模大的叫作楼阁或楼台，晋州的矗石楼、江陵的镜浦台都是韩国最有代表性的楼阁。镜浦台设在可以俯瞰镜浦湖的高处，相传镜浦台有5个月亮，即天上的月亮、海中升明月、湖水中摇曳的倒影月、酒杯里倒影的明月，还有在心爱的人眼眸中的月亮。



诗唱《十二栏干》描写了在月夜下，在镜浦台与好友把酒对饮的浪漫与情趣。

“十二栏干碧玉台

大瀛春色镜中开

绿波淡淡无深浅

白鸟双双自去来

万里归仙云外笛子

四时游子月中杯

东飞黄鹤知吾意

湖上徘徊故不催。”

{音乐2：诗唱《十二栏干》/赵一夏 }

独自在楼亭优雅游园也不错，与好友或心爱的人共处一定会更惬意。盘索里《春香歌》的“赤城歌”描写了在鸟语花香的春日，李梦龙难得出门登上广寒楼欣赏四下风光的情节。李公子登楼远望赤城山，山上浓雾弥漫，令人叹为观止，再俯瞰楼下，乌鹊桥吸引了他的目光。这座桥流传着一个动人的故事，相传乌鸦与喜鹊为牛郎与织女搭桥。当时李梦龙正处于青春期，想到牛郎织女的故事，他也期待在这座桥上遇见心仪的女人。当他长叹如果自己是牛郎，织女将会是谁的时候，正巧看到在远处荡秋千的春香，经久不衰的爱情故事就这样诞生了。

{音乐3：盘索里《春香歌》中“赤城歌”/成昌顺 }