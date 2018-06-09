《漫话国乐》 献给你的歌/ 珍岛洗身巫术 / 伏请偈

“尧天舜日”意味着尧舜统治的时代是国家政治清明、老百姓安居乐业的太平盛世。相传，尧帝尤为关心老百姓的生活，为此经常到民间巡视，体察民情。有一次，尧帝在巡视途中遇到一位老翁，这位老翁席地而坐，唱了一首有趣的民歌。

“日出而作，

日落而息。

凿井而饮，

耕田而食。

帝力于我何有哉？”

意思是说，太阳出来就去耕田，太阳下山就回家休息。凿一眼井就有水喝，种出庄稼就不会饿肚子。这样的日子有何不自在，谁还去羡慕帝王的权力呢？在这里，最后一句“帝力于我何有哉？”其实含有轻视尧帝的意思，但是尧帝却认为，这是老百姓生活过得自由自在的表现，并符合他的治国目标而感到欣慰。在古代，帝王都力求太平盛世，也许是这样，尧帝的这段传说故事流传至今。



韩民族熬过了艰辛的近代史，好不容易摆脱了日本殖民统治，紧接着发生战争，造成同一民族自相残杀，不难想象当时老百姓的心情与痛苦。6月6日显忠日是缅怀那些在艰辛的岁月里为保家卫国捐躯的英雄烈士的节日。

{音乐1: 《献给你的歌》/姜浩中}

《献给你的歌》的歌词取自韩国著名诗人申景林的诗《洗身巫术》。

“走好，叫我走好。

脖子弯折，拖着切断的胳膊腿，

没有昼夜的千里万里黄泉路，

走好，叫我走好。

安息，叫我安息。

躺在麦田、草地、沙地，

淤血的两眼今后都不要睁开，

安息，叫我的灵魂安息。”



人有生自然有死，不管什么人都不免一死，而且没有一个人对一生没有怨恨与遗憾的。因此送走一个人时，那个人无论是好人还是憎恨过的人，无不感到歉疚与惋惜。



“洗身巫术”是全罗道地区流传下来的一种非常特别的仪式，这是为逝者举行的仪式，祈求诸神洗清逝者的怨恨，让逝者无忧无虑地离开人世，愿在天之灵安息。洗身巫术不仅安抚逝者，还安抚留下来的遗属，具有特别的意义。

{音乐2: 《珍岛洗身巫术》中“十说”/李完顺}

“十说”祝愿逝者的灵魂脱离痛苦，顺利过关，往生极乐世界。洗身巫术曾在全罗道地区盛行，时至如今，只有以珍岛等岛屿的村庄为主传承下来。由于巫婆的巫乐、舞蹈以及乐师的演奏极具艺术性，因此被政府指定为国家重要无形文化财第72号。



在民间通过巫术安抚逝者的灵魂与家属，在寺院则在七七四十九天举行祈愿亡灵往生极乐世界的祭奠。“灵山斋”是七七四十九天举行的佛教仪式之一，由于连续举行3天，在仪式中，除了表演佛教音乐-梵呗以外，还表演梵舞“作法”等，而且来自全国各地的具有超高技艺的僧侣进行表演，具有极高佛教价值的艺术形态，因此被指定为国家重要无形文化财第50号。在韩国，国家重要无形文化财必须一年一度对外公开，位于首尔新村的奉元寺每年欣逢显忠日，为了缅怀为国捐躯的英雄烈士举行灵山斋。最近南北韩关系出现破冰的迹象，相信今年的灵山斋活动会更加具有意义。

{音乐3：《伏请偈》/求解僧侣}