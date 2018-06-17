《漫话国乐》春香荡秋千 / 秋千词 / 普那里长短

古时候，韩国以大米为主食，因此插秧是一年农事中规模最大的农活了。当这隆重又辛苦的农活儿告一段落时，迎来的传统节日就是农历5月5日端午。



每逢端午，风和日丽，阳光明媚，插秧也圆满结束，农民的心情格外轻松悠闲。端午有一个习俗，就是用菖蒲熬的水洗头发，这时候男人通过摔跤比赛炫耀力气，女人则荡秋千来一展风姿。当时的贵族虽然强调“男女七岁不同席”，可到了端午这样热情洋溢的节日，青春男女是很难避免擦出爱情火花的。在国乐中，把青春男女擦出火花的场面升华为艺术的是盘索里《春香歌》。《春香歌》中，男女主人公李梦龙与春香首次相遇的日子刚好就是端午。之前李梦龙每天闷在家里读书，烦闷至极，他就溜出去，到当地著名的旅游胜地广寒楼游玩。在那里，在远处荡秋千的春香的身影映入李梦龙的眼帘，就这样，两人一见钟情。

{音乐1: 盘索里《春香歌》中一段“春香荡秋千”/安淑善}



这段李梦龙描写的歌词特别形象：“白白红红烂漫中……”表示红白绚丽的春花到处烂漫，从中看到的美女比绚丽的春花更美。“长长彩绳秋千绳……”指的是用彩色草绳拧的秋千绳子，可见在李梦龙的眼里，春香荡的秋千绳子也好看。接着春香高举纤纤玉手握着秋千两边的绳子，轻轻登板，用力摆动板子，一摆推向高空，又一摆离地更远，描写得栩栩如生，历历在目。这一段的节拍是扎紧茂里长短，尤为轻快，令人好似荡秋千似的摇摇摆摆地晃动身体。



韩国著名诗人徐廷柱以稍微不同的诗句描写了这一情景。

“香丹啊，

推我荡秋千吧，

如同推船下海。

香丹啊，

推我荡秋千吧，

让我远离摇摆的杨柳树，

远离如绣在枕头的花草，

远离这些蝴蝶与黄鹂群。

香丹啊，

把我推向没有岛屿、没有珊瑚的天空，

如同云彩般把我推向高空吧。”

这首诗的副题是《春香的话》，不知道大家有没有发现这首诗比起享受风和日丽的春香的心情，更注重描写的是求道者的心态，摆脱世俗的人缘，向往理想世界。

{音乐2: 《秋千词》/ 作曲-黄秉冀、伽倻琴-李知玲、姜权珣}



今年的端午是6月18日下周一。每逢端午，在韩国东部的江陵会举行江陵端午祭。这是韩国保存得比较完整的传统节日习俗之一，本来是以江陵为主，岭东地区的很多村庄一起为祈求村庄的平安与丰收举行的巫术仪式，2005年被世界教科文组织列入人类无形遗产后，成为国际性的活动。今年的江陵端午祭将于本月14日至21日举行，除了巫术与祭祀以外，还进行跳绳、巫乐、农乐、假面舞等精彩的表演，值得在端午之际访问韩国的外国朋友去观看。

{音乐3: 《普那里长短》/小锣-赵钟勋（音）、鼓-塞门·巴克等人}