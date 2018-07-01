《漫话国乐》 蓬头乱发 / 临津江 / 阿里郎 / 非军事区

古时候，盘索里是普通老百姓欣赏的表演艺术。可到了朝鲜王朝末期，国王也痴迷于盘索里，还经常邀请举国上下的艺人在宫殿献艺，在国王面前表演的艺人其实力获得认可，还被授予“国唱”的称号。



到了近代，韩国处于日本殖民统治之下，当时，林芳蔚名唱扬名天下。林芳蔚虽然已没有机会在国王面前献艺，然而仍被广大民众敬称为“国唱”，表示他是国人认可的艺人。林芳蔚名唱有一段关于韩国战争的趣闻轶事。当时，在首尔活动的林芳蔚一度避难到家乡光州。当时正是战争时期，途中的盘问搜查非常严格。林芳蔚在避难途中偶尔遇到北韩人民军，他就当场表演盘索里《春香歌》的一段“蓬头乱发”，北韩人民军就会被他的歌喉感动而放过他，可见他的歌喉能打动因战争衰颓的人心。

{音乐1: 林芳蔚、金道均（音）乐队}



再过几天就到6月25日了，这一天是韩国战争爆发的日子。今年南北韩关系发生着巨大的变化，所以今年的6月25日也显得更加特别。今天我们给大家准备了一首北韩歌曲，《临津江》是以著名诗人朴世永的同名诗为歌词，由高宗汉作曲，曾在北韩风靡一时。朴世永曾在韩国战争期间逃到北韩居住，诗人虽然身在北韩，但经常思念家乡，因此在临津江边望着南方的家乡写下了《临津江》。据说《临津江》一曲问世后不久，北韩政府以诗人思念家乡、对北韩政治体制不满为由，把这首歌指定为禁曲。



再过一段时间后，日本作家松山猛在学生时期偶然听了朝总联学生唱的《临津江》，这首歌深深地印记在他的脑海里。长大后，松山猛不仅把《临津江》翻译成日语，还写了第二节描写南北韩分裂惋惜之情的歌曲，并由日本组合来演唱，深得日本人的喜爱。但随着北韩方面强烈要求日本恢复原来的歌词，日本也把这首歌指定为禁曲。



随着时间的流逝，2000年南北韩举行首脑会谈时，日本组合重新发布了收录着《临津江》的专辑，当时在日本活动的韩国女歌手金莲子翻唱这首歌后也在韩国广为人知。仅是一首歌有过这么多曲折与哀伤，犹如南北韩分裂历史的缩影。

{音乐2: 《临津江》/ 金刚山歌剧团、全明花（音）

《阿里郎》/小奚琴-河明秀（音）、尹惠京（音）、玉流琴-金智姬（音）}



“诗”用凝练的语言、充沛的情感以及丰富的意象来集中地表现人类的精神世界，因此比起数百、数千个话语，一两行诗句更加触动人心。诗配上音乐就会变成歌，安抚人们的心灵。



南北韩每次携手朝向和平迈出坚实的一步时，音乐总是陪伴那重要的场合，给人们带来感动。但愿今后南北韩进行更多的音乐交流，通过音乐让双方敞开心扉，打破心中的围墙。相信通过音乐与人际交流，南北韩相互理解、和谐共存的时代一定不是遥远的事情了。

{音乐3: 《非军事区》/诗-文益焕、作曲-柳亨善（音）、金容宇}