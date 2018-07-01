《漫话国乐》 春香闺房装潢 / 下棋打令 / 骨牌打令

高丽时代有一首歌叫作《礼成江》，礼成江是黄海道的一支河流，古时候，礼成江河口有一个贸易港叫碧烂渡，这是当时阿拉伯商人来往频繁的渡口。相传，有一次，唐朝商人贺头纲来到碧烂渡遇到一名靓丽的高丽女子一见钟情。可高丽女子是有夫之妇，贺头纲是一个大胆又狡猾的人，他就想了个点子，找高丽女子的丈夫下棋打赌。一开始，贺头纲隐藏其实力，接连输给对方，对方也被贺头纲的阴谋蒙在鼓里，后来变得气焰嚣张，竟然接受了贺头纲出的主意，最后一局以妻子为赌注。结果，高丽女子的丈夫输给贺头纲，于是不得不把妻子交给了贺头纲。相传，丈夫因自己的过失失去心爱的妻子而悲痛欲绝，离别时就唱了《礼成江》这首歌。当初丈夫唱的可以说是主歌，据说妻子几经周折从唐朝回到高丽后创作了《礼成江》的副歌。



《礼成江》的歌词早已失传，如今我们只能从流传下来的故事猜测歌曲的内容。不过，我们可以从中了解当时的情况，下棋打赌左右一个人的人生，这样的事情并不罕见。

{音乐1: 《春香闺房装潢》/伽倻琴弹唱-池成子 }



《春香闺房装潢》描写了李梦龙首次进入春香闺房的情景。据李公子的介绍，春香的房间四面都挂着一幅画，其中一副是《商山四皓》。商山四皓指崔广等秦朝末年四位有名望的隐士，他们都是秦始皇执政时的博士官，为了避开秦始皇的暴政隐居商山。相传，四位都白发苍苍，在山上经常以下棋消遣娱乐，宛如隐居山上的神仙。古时候，书生的理想就是像商山四皓一样，离开世俗的喧嚣，每天下棋过悠闲自在的日子，因此自古以来流传了很多版的《商山四皓图》。



古人比围棋更常下的就是象棋。以前在家乡很容易见到这样的情景，在炎热的夏天，身着麻衣的老人们聚在亭子里，在树荫下下象棋，别有一番乐趣。下棋的老人旁边一定会有在旁支着儿的象棋军师，还有孙子辈的小孩儿在周围打转，因为如果有人赢了很有可能有好吃的。

{音乐2: 京畿民谣《下棋打令》/崔银好 }



古人把围棋视为神仙的游戏，使得这一游戏在古代盛行一时。《论语》孔子曰：“饱食终日，无所用心，难矣哉！不有博弈者乎？为之，犹贤乎已！”意思是说，整天与其无所事事，还不如玩玩六博，下下围棋。但这是孔子劝告那些不务正业的官员们，不要痴迷于围棋或象棋。朝鲜王朝初期的文臣丁克仁曾主张必须鞭打下棋的人，每次打70次。反过来想，这说明当时下棋或象棋的人特别多。



古时候有一种如今已失传的游戏，叫做“骨牌”。骨牌是用32块木牌玩的游戏，骨牌指在长、宽各2厘米的薄薄的四方形木板上贴象牙或禽兽的骨头，木板上穿一些代表不同数字的孔，据说这是模仿星座制作的。由于游戏规则多样又复杂，因此古时候还发行了说明游戏规则的书籍。也许是这样，普通老百姓不容易玩骨牌，贵族或妓女喜好玩骨牌游戏。《骨牌打令》是以骨牌为题材的轻快的民谣，诙谐幽默地描写了赌棍痴迷于骨牌而渐渐堕落的历程。

{音乐3: 《骨牌打令》/成昌顺、全贞敏 }