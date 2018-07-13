《漫话国乐》 木筏阿拉里/ 樵夫歌 / 巨文岛船歌

或许很多人都有过这样的想法，平时即使在生活中有些不足，还是可以好好过活，但偶尔尝到人生的苦头，也会梦想能发大财，不用担心这些烦心事，该有多好。



韩国语“떼돈”（大钱的意思）有着独特的由来。古时候，在古都汉阳建宫阙或豪宅时，木材大多使用来自江原道深山的又大又结实的木材，然而当时由于交通不便，把木材运到汉阳可是一件棘手的事情，汉江则解决了这一大难题。只要把木材搬到山脚下，用木材制作木筏，筏夫就可以划着木筏沿着汉江将木材运到汉阳。但是这种船运并不是件简单的事情，想想看，在历时好几天的途中，筏夫要独自在木筏上解决吃住问题，有时候还会遇到生命危险，但只要顺利抵达汉阳，筏夫就可以挣到大钱。古时候，专门搬运木材而划木筏的人叫做“뗏군”，所以后人就以“떼돈”这一词表示发大财。时至如今，在如此竞争激烈的现代社会，要想发大财谈何容易？

{音乐1: 《木筏阿拉里》/金尚云（音）}



古时候，木筏经过的汉江边有很多酒楼。相传，在江边的酒楼经常可以见到搬运木筏的筏夫为喝酒、嫖赌而把辛辛苦苦赚的钱全部花光的情景。《木筏阿拉里》描写了筏夫在酒楼与老板娘斗嘴、喝醉酒为苦难人生发出感叹的情景，可以想象筏夫曲折艰辛的人生。



在国乐中，还有打柴的樵夫唱的劳动谣，今天给大家介绍在庆尚道山区流传下来的《樵夫歌》。古时候，在深山打柴的大多是在大户人家当佣人的大龄青年。《樵夫歌》是一首独唱民谣，这首民谣描写了打柴的大龄青年为自己娶不到媳妇而发愁的心境。樵夫独自在山上打柴许久，歇一会儿在树荫下落汗时，敲着身边的背架打拍唱起歌来。谁能想到这首描写古时候樵夫心酸人生的民谣如今却成了愉悦人心的珍贵国乐作品。

{音乐2: 《樵夫歌》/申义根（音）}



每周日播出的KBS综艺节目《全国唱歌比赛》是一档以普通人为对象的人气长寿节目，于1980年开播，已有38年的历史，实属不易。该节目之所以长时间深受广大民众的欢迎，是因为韩民族自古以来能歌善舞，且喜好歌舞。无论在山上还是海上，孤身一人或三五成群，高兴或悲哀，工作或休息，音乐总是陪伴着人们，滋润人们的生活。

{音乐3: 《巨文岛船歌》/郑敬龙（音）}