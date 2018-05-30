《漫漫人生，拥有这7颗心便是拥有幸福》 2018-05-27

善心，积德行善。善良是一个人的天性，日行一善，不避小事，日积月累，便是大德。人有善念，天必佑之。拥有一颗无私的爱心，便拥有一切。

宽心，宽大为怀。俗话说的好，心底无事天地宽。一个心宽的人不被生活中的琐碎小事所影响。脸上自然不会愁云密布。有人说世界上最大的是什么？不是山，不是海。是人心。人心宽大，可以装得下天地万物。

正心，正大光明。君子坦荡荡，小人常戚戚。一个人内心光明，内则无愧于心，外则无愧于人。船靠舵正，人靠心正。心如水之源，源清则流清，心正则事正。只有秉持一个正心，才能正经成事。

静心，心如止水。静，是一种涵养。笑看风云变幻，超然娴静，从容应对生命里的波澜。静是一种智慧，再大的风浪也不能惊扰内心的安宁，在安静中，人才不会自乱阵脚，面对繁复庞杂的局面，才能抽丝剥茧，娓娓道来。

怡心，怡然自得。怡然自得，是一种享受。一个人按着自己的兴趣去做事，自然陶醉其中。这个时候，人全身心地投入其中，自得其乐。

安心，安谧幸福。“却道岭南应不好，吾心归处即吾乡。”心定下来，就有了切实的依靠和主轴，有了一个切实可以相信的东西，有了一个可以让心灵安歇的家园。

诚心，诚心诚意。内心赤诚的人最是质朴，有一种单纯的热烈，孩子般的天真。一个人诚于事，就是摒弃杂念，把得失荣辱抛在脑后，一心把事情做好。诚则敬，敬则成。



(汪文捷听友提供）

