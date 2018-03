Le temple stay attire de plus en plus d’étrangers

Le temple stay ou le séjour au temple en français connaît non seulement du succès auprès des sud-Coréens désireux de s’échapper du quotidien, mais aussi des étrangers souhaitant découvrir la culture traditionnelle du pays du Matin clair.



D’après l’ordre Jogye, le premier ordre bouddhique sud-coréen, le nombre d’étrangers qui ont participé à ce programme en 2017 s’élève à 70 910 personnes. C’est une augmentation de 27 % comparée à l’année précédente.



Actuellement 130 temples organisent des temple stay et 26 parmi elles ont des interprètes pour que ceux qui ne parlent pas coréen puissent suivre le programme sans difficulté.



Le Cultural Corps of Korean Buddhism, sous la tutelle de l’ordre Jogye, a l’ambition d’attirer annuellement 100 000 participants à ce programme de repos et méditation d’ici 2020. Ainsi a-t-il décidé de renforcer sa promotion à l’étranger en coopération avec les Centres culturels coréens.