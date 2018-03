La danse du masque du village historique de Hahoe rattaché à la ville d'Andong, dans le sud-est de la Corée du Sud, pourrait rejoindre la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l’Unesco. Sa candidature sera déposée en janvier prochain avec d'autres danses de ce type, dont un défilé dansant de Phi Ta Khon en Thaïlande.



Les deux danses traditionnelles révèlent de nombreuses ressemblances. Elles sont un appel à une récolte abondante et au bonheur des villageois, et restent pratiquées jusqu'à nos jours dans la même région depuis leur origine.



Andong et l'Organisation internationale de la culture et de l'art des masques (IMACO) vont également examiner les danses du masque d'autres pays asiatiques pour effectuer une candidature conjointe.



La ville d'Andong a déjà fait inscrire le village de Hahoe sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco et ses blocs de bois imprimés confucéens sur celle de la Mémoire du monde de l'organisation.