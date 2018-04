Han Kang finaliste pour le Man Booker International Prize avec « The White Book »

Han Kang, lauréate du Man Booker International Prize en 2016 pour son roman « La Végétarienne », pourra-t-elle doubler la mise cette année ?



Le comité exécutif du prix littéraire britannique a publié hier une liste finale de six œuvres, dont « The White Book » de la célèbre romancière sud-coréenne, sur 108 œuvres qui étaient en lice. Le nom du lauréat va être dévoilé le 22 mai prochain à Londres.



Selon le jury, ce texte expérimental, moitié roman moitié poème, évoque la puissance de l’âme humaine, tout en explorant la vulnérabilité, la beauté et l’étrangeté de la vie.



Le volume rassemble en effet 65 petits récits sur diverses choses blanches, telles que les langes, le sel, la neige, la lune, le riz et les vagues. En commençant par l’histoire du bébé de sa sœur décédé deux heures après sa naissance, Han Kang y livre ses réflexions profondes sur la vie et la mort.