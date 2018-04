L’une des grandes figures du cinéma sud-coréen, Choi Eun-hee, s’est éteinte hier des suites d’une longue maladie. Elle avait 92 ans.



La veuve du célèbre réalisateur Shin Sang-ok, décédé en 2006, avait commencé sa carrière de comédienne à 16 ans sur les planches. Cinq ans plus tard, elle a fait ses premiers pas au cinéma avec « Un nouveau serment ». Depuis, elle a tourné dans plus de 130 films jusqu’en 1976.



L’actrice à la beauté sensuelle avait fasciné les plus grands réalisateurs de son époque. Elle avait elle-même dirigé plusieurs films dans les années 1960 et 1970.



En 1978, Choi a vécu une saga incroyable. Elle a été enlevée en janvier par des agents nord-coréens lors d’un voyage à Hong Kong, où elle s’est rendue seule après avoir divorcé de Shin, qui subira le même sort six mois plus tard.



Dans le pays communiste, sur ordre de Kim Jong-il, fou de cinéma, le couple a produit 17 films et gagné sa confiance. En 1986, il a réussi à demander l’asile à l’ambassade des Etats-Unis à Vienne, où il s’était rendu pour participer à un festival de cinéma. Après plus de dix ans d’exil, Choi et Shin sont retournés à Séoul en 1999.