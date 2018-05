La Corée du Sud fête le 2562e anniversaire de Bouddha

Aujourd’hui, le huitième jour du quatrième mois selon le calendrier lunaire, les bouddhistes sud-coréens ont fêté le 2562e anniversaire de leur maître. C’est un jour férié.



Des lanternes en papier en forme de lotus sont déjà suspendues depuis quelques semaines dans les monastères et à leurs alentours. Et des célébrations ont été organisées à travers le pays. Avec pour slogan cette année « Embellir le monde avec la sagesse et la bienveillance du Bouddha ».



A la cérémonie qui s'est tenue au temple Jogye à Séoul, l’ordre représentant le bouddhisme traditionnel du pays, étaient présents aussi les leaders d’autres religions comme l’archevêque catholique, des hommes politiques ou des chefs de mission diplomatique de plusieurs pays.



Cette année, pour la première fois en trois ans, des textes de prières communes des deux Corées pour la paix et la réunification ont été lus. Dans un message de félicitations lu par son ministre de la Culture, le président de la République a, lui aussi, appelé à prier pour la paix et la prospérité dans la péninsule.



Des concerts et d’autres manifestations étaient aussi au programme des festivités.







[Photo : YONHAP News]