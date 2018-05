Le boys band Bangtan Boys (BTS) a pris la tête du classement Billboard 200 publié hier, heure locale, sur le site du magazine américain. Il s'agit du classement des 200 albums les plus populaires de la semaine, établi en fonction des ventes en ligne et hors ligne et du nombre d’écoutes en streaming.



BTS est ainsi devenu le premier groupe de K-pop à atteindre la première place du principal classement d’albums du Billboard. Son troisième opus, « Love Yourself : Tear », est le premier album de la catégorie « world music », autrement dit non-occidental, à se classer en tête de cette liste.



Ce n'est pas tout. Il est aussi devenu le premier album non anglophone à jouir de cet honneur en douze ans. En 2006, le groupe masculin Il Divo s'était hissé au premier rang de ce classement avec son album « Ancora », interprété en français, en italien et en espagnol.

[Photo : YONHAP News]