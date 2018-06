« Jurassic World : Fallen Kingdom » fait plus d’un million d’entrées le jour de sa sortie en Corée du Sud

« Jurassic World : Fallen Kingdom » de J. A. Bayona est sorti mercredi dans les salles sud-coréennes. Et en à peine 11 heures, ce cinquième volet de la saga « Jurassic Park » a réussi à réaliser plus d’un million d’entrées. D’après le Kofic, l’équivalent du CNC français, c’est la première fois que ce seuil est franchi en si peu de temps.



Explications à cet exploit : cette série a tout d’abord connu beaucoup de succès auprès des cinéphiles du pays du Matin clair depuis 1993. Ensuite, la Corée du Sud est le premier pays au monde où cette œuvre a été mise à l’affiche. Et notons aussi qu’hier était un jour férié.



Le taux de réservation est actuellement supérieur à 70 %. Un nouveau record pourrait ainsi être battu. A suivre...

[Photo : YONHAP News]