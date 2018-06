Ouverture du festival Printemps Coréen 2018

Le festival Printemps Coréen se tient du 7 au 14 juin à Nantes. Organisé pour la sixième fois cette année, cet événement attire chaque année plus de 3 000 visiteurs dans cette ville de Bretagne.



L’édition 2018 a choisi le cinéma sud-coréen comme thème principal. Son programme met l’accent sur la vie des sud-Coréennes. Des longs-métrages comme « The World of us » de Yoon Ga-eun et « I Can Speak» de Kim Hyeon-seok permettront au public de découvrir les frustrations et les angoisses que les femmes éprouvent dans la société sud-coréenne ultra-concurrentielle.



Lors de la cérémonie d’inauguration qui s’est tenue le 7 juin, le documentaire réalisé par Min Yong-eun consacré à la vie de jeunes artistes qui présentent la musique traditionnelle coréenne en Europe, a été projeté à l’Hôtel de ville de Nantes.



Le festival Printemps Coréen a été créé par Mee-ra Baudez, Française d'origine coréenne, et la musicienne sud-coréene E'Joung-ju, dans le but de faire connaître la culture et l’art du pays du Matin clair en France. Organisé en collaboration avec le centre culturel coréen de Paris, il est devenu un rendez-vous incontournable consacré à la culture sud-coréenne.



L’association Printemps Coréen a remporté le prix culturel France-Corée 2017 grâce à sa contribution aux échanges culturels entre les deux pays.

[Photo : KBS News]