L'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) organise chaque année les Oscars. Elle met aussi à jour la liste de ses membres qui votent pour choisir les gagnants.



Cette année encore, elle a publié une liste de 928 nouveaux professionnels qui sont invités à la rejoindre. Parmi eux, 13 cinéastes sud-coréens, dont les acteurs Ha Jung-woo et Jo Jin-woong, ainsi que leur consœur Bae Doona.



Dans le passé, plusieurs autres sud-Coréens figuraient eux aussi sur la liste. Notamment trois réalisateurs habitués du festival de Cannes : Im Kwon-taek, Bong Joon-ho et Park Chan-wook.

[Photo : KBS News]