Réuni pour sa 42e session à Manama, à Bahreïn, le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco a inscrit samedi dernier sept monastères bouddhistes de montagne en Corée du Sud sur sa liste prestigieuse. Il s'agit des temples Seonamsa et Daeheungsa, situés dans la province de Jeolla du Sud, Beopjusa et Magoksa, dans la région centrale de Chungcheong, ainsi que Tongdosa et Buseoksa, dans la région de Gyeongsang dans le sud-est du pays.



Selon le comité, ces « sansa » présentent des traits communs qui sont spécifiques au bouddhisme du pays du Matin clair. L'authenticité, la plénitude et le projet de conservation des ces temples de montagne ont également joué en leur faveur. Treize sites sud-coréens, dont la grotte Seokguram ou la forteresse Namhansanseong, figurent désormais sur la liste de l'Unesco.

[Photo : YONHAP News]