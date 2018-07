Neuf films nord-coréens présentés au Bifan

C’est demain que la 22e édition du festival international du film fantastique de Bucheon (Bifan) s’ouvrira pour une durée de 11 jours.



Grande nouveauté cette année, neuf films nord-coréens seront présentés au public. A en croire le comité d’organisation de l’événement, il s’agit d’œuvres réalisées depuis les années 1980.



Parmi elles, « The story of our home », qui avait remporté en 2016 le prix du meilleur film et celui de la meilleure actrice dans un festival nord-coréen, ainsi que « Pulgasari », réalisé par Shin Sang-ok. Ce cinéaste sud-coréen l’avait réalisée après son enlèvement par la Corée du Nord en 1978.

[Photo : KBS News]