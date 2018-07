Hallyu : le nombre d’étudiants venus apprendre le coréen atteint un record

La vague de la culture populaire sud-coréenne, ou « hallyu », incite de plus en plus d’étrangers à venir étudier en Corée du Sud.



Selon l’Office national des statistiques (Kostat), le nombre d’étrangers qui sont arrivés l’an dernier au pays du Matin clair pour poursuivre leurs études s’est élevé à 58 000. C’est du jamais vu.



Si l’on regarde ce chiffre de plus près, 30 000 d’entre eux sont ici pour un séjour linguistique. Pour apprendre le coréen, donc. Les autres tentent d’obtenir un diplôme.

