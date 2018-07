Festival de Locarno : « Hotel by the river » de Hong Sang-soo parmi la sélection

Le nouveau film de Hong Sang-soo figure parmi les 15 ouvrages sélectionnés en compétition officielle au 71e festival de Locarno, qui se déroule du 1er au 11 août prochain en Suisse.



Il s’agit de « Hotel by the river », le 23e long métrage du cinéaste sud-coréen et le 6e qui met en scène l’actrice Kim Min-hee, sa muse et amante.



Hong est un habitué du prestigieux festival de cinéma d’auteur. Il a remporté le Léopard d’or en 2015 avec « Un jour avec, un jour sans » et le prix du meilleur réalisateur avec « Our Sunhi » en 2013.

[Photo : YONHAP News]