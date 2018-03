Des nuages se sont formés ce matin sur la moitié nord du pays, alors que le sud-est toujours ensoleillé. Le mercure est toutefois en hausse de 2 à 3 degrés par rapport à hier. Selon les indications de Météo-Corée, il fait 17°C à Séoul et à Busan, 20°C sur l'île de Jeju, et 21°C à Daegu et à Gwangju.