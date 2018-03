Des gouttes de sueur perlaient sous les manteaux d'hiver, ce mercredi, alors que le mercure est monté en flèche en l'espace de quelques heures. A Séoul, cet après-midi, il faisait 20°C, soit six degrés de plus qu'hier. Cet avant-goût d'été sera toutefois de courte durée, car les températures retrouveront leur niveau habituel dès demain avec le retour de la pluie.



Dans le reste du pays aussi il faisait chaud, avec 21°C à Gangneung, 22°C à Cheongju, dans le centre, et 23°C à Daejeon et à Gwangju.