L’ex-président Lee Myung-bak comparaît devant le Parquet

Décidément, les enquêtes judiciaires sur les précédents chefs de l’Etat sont devenues monnaie courante en Corée du Sud.



L’un d’entre eux, Lee Myung-bak, qui était à la tête du pays de 2008 à 2013, a comparu ce matin devant le Parquet dans le cadre d’une enquête sur les soupçons qui pèsent sur lui. Les chefs d’accusation sont nombreux : corruption, abus d’autorité, ou encore détournement de fonds secrets des renseignements, entre autres. Il doit être interrogé sous le statut de prévenu.



Peu avant d’entrer au Bureau des procureurs du district central de Séoul, l’ex-dirigeant s’est exprimé. « Je présente mes excuses auprès des citoyens pour leur avoir causé de l’inquiétude, à ce moment où l’économie est en difficulté et l’environnement sécuritaire autour de la péninsule est grave », a-t-il dit. Et d’ajouter souhaiter être le dernier président à être entendu par la justice. Précisément, Lee est le cinquième chef de l’Etat à l'être.



Son interrogatoire devrait durer jusqu’après minuit. Les enquêteurs semblent chercher à savoir en premier lieu s’il est le véritable propriétaire de l’entreprise baptisée DAS, qui est au cœur de tous les soupçons, et s’il était au courant que ses proches ou ses collaborateurs avaient reçu des fonds illicites de plus de 10 milliards de wons pour son compte.



Pour rappel, l’entreprise en question fabrique des pièces automobiles. Sur le papier, c’est l’un de ses frères aînés qui en est le premier actionnaire. Mais les procureurs croient qu’elle appartient à l’ancien occupant de la Maison bleue.



Le ministère public envisage de décider s’il doit demander ou non au tribunal un mandat d’arrêt contre lui, dès qu’il aura fini son audition.