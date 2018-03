Avec l’arrivée du printemps, de plus en plus d’habitants du pays du Matin clair sortent en famille ou entre amis. Mais ce dimanche, ils devront préparer leur parapluie car le ciel sera couvert de nuages et il va pleuvoir dans de nombreuses régions.



Selon les prévisions de Météo-Corée, il fera 2° C demain matin à Chuncheon dans le nord-est, 3° C à Daejeon dans le centre, 5° C à Séoul et enfin 10° C à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la péninsule.