Alors qu'il y a seulement quelques jours le printemps semblait s'être définitivement installé dans la péninsule, la neige a fait son grand retour aujourd'hui dans le sud et le nord-est du pays. Il pourrait s'agir là du dernier souffle de l'hiver, puisque le mercure doit remonter en flèche dès demain.



Les températures de ce mercredi sont toujours fraîches, avec 4°C à Séoul, 3°C à Daejeon et à Daegu, et 6°C à Busan et à Jeju.