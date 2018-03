Le nombre de mariages ne cesse de reculer en Corée du Sud.



Les chiffres sont là. Selon les données publiées par l’institut national des statistiques (Kostat), l’an dernier, 264 500 mariages ont été célébrés dans le pays, soit une chute de 6,1 % sur un an. Il s’agit de son plus bas niveau depuis 1974.



Le nombre d’unions pour 1 000 habitants est de 5,2, le plus faible depuis 1970, l’année où l’institut a commencé à établir des statistiques sur le sujet. Le chiffre était de 6,6 en 2011.



La chute est la plus forte chez les jeunes âgés de 30 à 35 ans : -10,3 % chez les hommes et -9 % chez les femmes, toujours sur un an.



Autre tendance importante : celles et ceux qui se passent la bague au doigt sont de plus en plus âgés. En 2017, les hommes se sont mariés à 32,9 ans en moyenne et les femmes à 30,2 ans, soit un recul de 0,2 an et de 0,1 an respectivement par rapport à 2016.