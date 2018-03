L’hiver n’a pas dit son dernier mot. Aujourd’hui, début officiel du printemps, la neige s'est de nouveau invitée dans l’est du pays et sur l’île méridionale de Jeju.



Cinq villes et communes de la province de Gyeongsang du Nord sont en alerte. De 3 à 13 centimètres de neige se sont accumulés par endroits. Et la neige s’est transformée en verglas. Ce qui a provoqué pas mal de perturbations sur la route.



Une école primaire à Daegu et 19 dans la province sont fermées. Et dans beaucoup d’autres établissements, l’heure d’arrivée des élèves a été retardée.



Même perturbations plus au sud, à Busan, la deuxième ville du pays, et dans les régions montagneuses de la province proche de Gyeongsang du Sud. L’accès des automobilistes à un total de 31 routes a été limité. Même restriction près du mont Halla à Jeju.