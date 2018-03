Après l'arrivée du printemps et le retour des normales saisonnières, c'est au tour du soleil de faire sa réapparition en cette fin de semaine. Les prévisions de Météo-Corée sont optimistes pour les cinq jours à venir, sur l'ensemble du pays.



Cet après-midi, il fait 13°C à Séoul et à Daejeon, 14°C à Gwangju et à Busan, et 15°C à Daegu, dans le sud-est de la péninsule.