Lee Myung-bak a été arrêté et placé en détention provisoire dans la nuit de jeudi à vendredi. L’ancien président sud-coréen, conservateur, a dirigé le pays de 2008 à 2013.



La Cour du district central de Séoul a en effet délivré hier vers 23h un mandat d'arrêt à son encontre, après avoir examiné les documents présentés par le Parquet et le prévenu, ce dernier ayant refusé de comparaître devant le tribunal pour une audience. C'était suite à la requête formulée par le ministère public mardi dernier. Selon le juge en charge du dossier, les accusations clés sont étayées et il y a risque de destruction de preuves.



Au total, 18 chefs d'accusation pèsent sur l'ancien chef de l’Etat, dont la réception de pots-de-vin d’une valeur de 11 milliards de wons, soit environ 8,3 millions d’euros, le détournement de fonds à hauteur de 35 milliards de wons ou encore l’abus de pouvoir.



Le Parquet dispose désormais de 20 jours pour traduire Lee devant la justice. Il envisage de l’interroger trois ou quatre fois avant cette échéance.



Lee Myung-bak est le 4e ex-président de la République à être arrêté, la dernière arrestation en date étant celle de Park Geun-hye il y a presque un an.