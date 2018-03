La majeure partie du pays suffoque dans un brouillard de particules fines et le terrioire est recouvert d’un voile. Seul le nord-est et le sud-est ont la chance d’apercevoir un franc soleil.



Les températures, quant à elles, continuent à grimper légèrement. D’après Météo-Corée, il fait 13°C à Séoul, 17°C à Daejeon, 18 °C à Daegu et enfin 16°C à Busan, la grande ville portuaire située au sud-est du pays.