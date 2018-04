Le temps mardi était variable avec du soleil sur la moitié sud du pays, des nuages à l'est et quelques gouttes de pluie dans la région de la capitale. Les ondées isolées et passagères devraient se généraliser à l'ensemble du territoire demain.



Le mercure est en légère baisse. D’après Météo-Corée, il fait 20°C à Séoul, 23°C à Daejeon et 25°C à Daegu.