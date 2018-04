Après plusieurs semaines sous une chape de pollution, la pluie est revenue la nuit dernière sur la péninsule pour nettoyer l'air et le sol et apporter un vent de fraîcheur bienvenu.



Du coup, les températures ont chuté brusquement, de huit degrés à Séoul en l'espace de 24 heures, pour s'établir à 11°C ce matin avant de remonter à 18°C dans l'après-midi. A Busan, la grande ville méridionale, on atteignait à peine 14°C au plus chaud de la journée.